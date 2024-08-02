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        Kocaeli merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

        Kocaeli ve Tekirdağ'da düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 17:04 Güncelleme: 02.08.2024 - 17:05
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        Kocaeli merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
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        Kocaeli ve Tekirdağ'da düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, nitelikli dolandırıcılık suçunu örgütlü olarak işleyen zanlılara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Bu kapsamda Darıca, Derince, Gebze ve İzmit ilçeleri ile Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalandı, aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, biri adli kontrolle olmak üzere 2 şüpheli serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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