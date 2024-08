GÜNCELLEME - Tırlar ile şantiyelerden hırsızlık yapan 6 zanlı tutuklandı

Kocaeli ve çevre illerde park halindeki tırlar ile şantiyelerden 3,5 milyon liralık malzeme çalınmasıyla ilgili İstanbul'da yakalanan 6 şüpheli, tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İzmit, Kartepe ve Çayırova ilçeleri ile çevre illerde park halindeki tırlar ile şantiyelerden 3,5 milyon liralık malzeme çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 40 günlük teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin tuttukları deponun adresini belirledi. Harekete geçen ekipler, İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde düzenlenen operasyonda depodan araçla çıkan M.E, O.K, B.E, B.E, S.M. ve S.G'yi yakaladı.