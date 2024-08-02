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        GÜNCELLEME - Tırlar ile şantiyelerden hırsızlık yapan 6 zanlı tutuklandı

        Kocaeli ve çevre illerde park halindeki tırlar ile şantiyelerden 3,5 milyon liralık malzeme çalınmasıyla ilgili İstanbul'da yakalanan 6 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 21:00 Güncelleme: 02.08.2024 - 21:00
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        GÜNCELLEME - Tırlar ile şantiyelerden hırsızlık yapan 6 zanlı tutuklandı
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        Kocaeli ve çevre illerde park halindeki tırlar ile şantiyelerden 3,5 milyon liralık malzeme çalınmasıyla ilgili İstanbul'da yakalanan 6 şüpheli, tutuklandı.

        Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İzmit, Kartepe ve Çayırova ilçeleri ile çevre illerde park halindeki tırlar ile şantiyelerden 3,5 milyon liralık malzeme çalınması üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, 40 günlük teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin tuttukları deponun adresini belirledi. Harekete geçen ekipler, İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde düzenlenen operasyonda depodan araçla çıkan M.E, O.K, B.E, B.E, S.M. ve S.G'yi yakaladı.

        Depodaki aramada ele geçirilen 1 milyon lira değerindeki malzeme sahiplerine teslim edildi.

        Aramada zanlıların hırsızlık yaptıkları sırada kullandıkları ikiz plakalar da ele geçirildi.

        Kocaeli'ye getirilip polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.

        Çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen şüphelilerin çaldığı malzemeler arasında 700 bin liralık et ile kablo ve elektronik eşya bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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