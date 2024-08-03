Kocaeli'de yaklaşık 10 metreden yola düşen otomobildeki kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaklaşık 10 metre yükseklikten yola düşen otomobildeki 1 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaklaşık 10 metre yükseklikten yola düşen otomobildeki 1 kişi yaralandı.
A.K, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde 41 AK 599 plakalı otomobilinin garaj kapısını kapatmak için araçtan indi.
Bu sırada hareket eden otomobil, yaklaşık 10 metre yükseklikteki istinat duvarından D-130 kara yoluna düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ters dönen araçta sıkışan yolcu N.A, bulunduğu yerden çıkarılarak Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
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