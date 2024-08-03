Kocaeli'de yan yatan tur otobüsünde mahsur kalan yolcular kurtarıldı

Önlem amaçlı itfaiye araçlarına halatlarla bağlanan otobüsteki sürücü ile 42 yolcu, camlardan ve bagajdaki yatak kısmından çıkarıldı. Fenalaşan bazı yolculara ambulansta müdahale edildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

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