Karamürsel'de Heniyye suikastı protesto edildi

Basın açıklamasının ardından Heniyye ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

Heniyye'nin kaybından dolayı hüzünlü olduklarını belirten Uyar, suikastın Filistinlilerin mücadelesini engelleyemeyeceğini vurguladı.

Burada grup adına basın açıklaması yapan Salih Uyar, Filistin topraklarını 10 aydır savunan Hamas hareketinin, evlatlarından biri olan İsmail Heniyye'yi şehit verdiğini söyledi.

İHH Karamürsel Temsilciliği öncülüğünde düzenlenen yürüyüşte sivil toplum kuruluşları üyeleri ve vatandaşlar, Heniyye'nin suikasta uğramasını ve Filistin'e yönelik saldırıları kınamak için Karamürsel Kordon'da bir araya geldi.

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