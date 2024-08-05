Kocaeli'de midibüsün otomobile çarptığı kazada 5 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde midibüsün otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde midibüsün otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
D-100 kara yolunda İstanbul yönüne giden İsmail Ö. idaresindeki 41 P 3401 plakalı midibüs, Muallimköy mevkisinde sağ şeritte durduğu iddia edilen Aynur A. yönetimindeki 25 KC 235 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü Aynur A. ile aynı araçtaki ismi öğrenilemeyen 4 yolcu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, kaza nedeniyle ulaşımın kontrollü sağlandığı İstanbul yönünde uzun araç kuyruğu oluştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.