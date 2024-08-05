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        Gebze'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 09:22 Güncelleme: 05.08.2024 - 09:22
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        Gebze'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Köşklüçeşme Mahallesi Bağdat Caddesi'nde E.D. idaresindeki 07 N 1426 plakalı motosiklet, dönmek için manevra yapan E.A'nın kullandığı 41 AGR 549 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü E.D. ve yanında bulunan 1 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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