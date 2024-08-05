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        Karamürsel'de "Srebrenitsa ve Gazze" paneli düzenlendi

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde "Srebrenitsa ve Gazze" paneli gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 09:52 Güncelleme: 05.08.2024 - 09:52
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        Karamürsel'de "Srebrenitsa ve Gazze" paneli düzenlendi
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        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde "Srebrenitsa ve Gazze" paneli gerçekleştirildi.

        Karamürsel Bosna Hersek Türkleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından Karamürsel Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan yazar Hüseyin Kansu, Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in hayatı ve mücadelesini anlattı.

        Srebrenitsa Soykırımı'na değinen Kansu, Bosna Hersek'teki katliamların en büyüğünün, 29 yıl önce Srebrenitsa'da yaşandığını hatırlattı.

        Dünyanın soykırıma karşı sessizliğinin hiç değişmediğini vurgulayan Kansu, şunları söyledi:

        "Bugün soykırımın adı Gazze. O dönem dünya bir daha böyle bir acının yaşanmayacağı vaadinde bulundu. Ancak bu sadece sözde kaldı. Dünya Srebrenitsa'nın ardından Gazze'deki katliama da sessiz. İsrail 7 Ekim'den bu yana Filistinlilerin üzerine aralıksız bomba yağdırıyor, bebekleri öldürüyor, anneleri katlediyor. Hastaneler bombalanıyor, doktorlar öldürülüyor, genç erkekler katlediliyor. Bosna'dan Gazze'ye soykırım devam ediyor. Srebrenitsa'da yaşananlar, bugün Gazze'de tekrar etmektedir. Netanyahu'nun ABD parlamentosunda bir kahraman gibi karşılanması ise işgale verilen desteği bir kez daha tüm dünyaya ilan etmiştir. İsrail'in hedefi sadece Filistin değil, tüm Müslüman coğrafyadır."

        Dernek Başkanı Ahmet Çetin de panele katılanlara teşekkür ederek, yazar Kansu'ya plaket verdi.

        Programa, AK Parti İlçe Başkanı Mecit Erdoğan, Saadet Partisi İlçe Başkanı Mustafa Sağlam, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı İsa Bat ve vatandaşlar katıldı.

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