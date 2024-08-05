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        Gebze Belediyesi kurtarma ekibi, Adıyaman'da enkazdan çıkardıkları Ezgi'yi düğününde yalnız bırakmadı

        Gebze Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (GEAK), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da enkaz altından 5 gün sonra kurtardıkları 32 yaşındaki Ezgi Küçüker'in düğününe katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 11:06 Güncelleme: 05.08.2024 - 11:06
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        Gebze Belediyesi kurtarma ekibi, Adıyaman'da enkazdan çıkardıkları Ezgi'yi düğününde yalnız bırakmadı
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        Gebze Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (GEAK), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da enkaz altından 5 gün sonra kurtardıkları 32 yaşındaki Ezgi Küçüker'in düğününe katıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, GEAK ekibi, 22 saatlik çalışmanın sonunda kurtardıkları Küçüker’i Adıyaman'daki düğününde yalnız bırakmadı.

        Adıyaman Belediyesi Özel Kalem Müdürü Serkan Kaygusuz ile evlenen Küçüker, kurtarma ekibine teşekkür ederek, "İyi ki varlar. Önce Allah’a sonra onlara borçluyum bu günlerimi. Ayaklarına sağlık, hepsini çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

        Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Şener Akın ise Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün selamlarını ileterek, şunları kaydetti:

        "GEAK arama kurtarma ekibimize bu kardeşimiz gibi, Ezgi kardeşimiz gibi 16 canı Adıyaman’da, 7 canı Hatay’da kurtarmak nasip oldu. Kardeşimize ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Allah bir yastıkta kocatsın, bir daha milletimize böyle acılar yaşatmasın diyoruz."

        Damat Kaygusuz da arama kurtarma ekiplerine çok teşekkür etti.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından bölgeye giden GEAK, Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi Gözde Apartmanı enkazı altında 4 gün sonra sağ olduğu belirlenen Küçüker'i, diğer ekiplerin desteğiyle 22 saat süren çalışmayla kurtarmıştı.

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