Kocaeli'de çocuklar, Gazzeli akranlarıyla dayanışma için parmak ve el baskısıyla karpuz resmetti

İBRAHİM AKTAŞ - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren "Lokomotif Çocuk Köyü"ndeki atölyelere katılan 3-6 yaş aralığındaki çocuklar, Gazze'de yaşanan insanlık dramına yaptıkları el ve parmak baskılı resimlerle dikkati çekti.

Çocukların özgürce kendini keşfetmeleri amacıyla hizmet veren merkezde eğitim alan 3-6 yaş aralığındaki çocuklar, İsrail'in Filistinlilere uyguladığı zulümle ilgili farkındalık oluşturmak için aileleri ve eğitmenlerinin de katkısıyla bir eser ortaya çıkardı.

Resim dersi kapsamında çocuk köyündeki bahçede bir araya gelen 10 çocuk ve velileri, el ve parmaklar boyaya batırılarak yapılan baskı tekniğini kullanıp 4 metrekarelik bezde çalışma gerçekleştirdi.

İsrail'in, Filistin bayrağının taşınmasını engellemeye yönelik girişimleri üzerine bayrakta yer alan renkleri temsil ettiği için uluslararası kamuoyunda simge haline gelen karpuz diliminin resmedildiği eser, çocukların oyun alanında sergileniyor. Ayrıca, Anne Şehir Merkezi yetişkin resim kursu öğrencilerinin çizdiği Filistin temalı eserler de farkındalık oluşturmak amacıyla alanda çocukların ilgisine sunuluyor. - "Her bir katılımcının bir iziyle eser ortaya çıkmış oldu" Lokomotif Çocuk Köyü'nde resim öğretmenliği yapan Nurşah Durak, AA muhabirine, atölyelerde farklı alanda eğitimler verildiğini, kendi alanında da resmin temellerini çocuklara aktardıklarını anlattı.

Çocuklarla farklı etkinlikler düzenlediklerini söyleyen Durak, Filistin'de yaşanan zulümden etkilenen çocuklara da öğrencileriyle mesaj göndermek istediklerini belirtti. Durak, çocuk köyündeki parkın yanında çocuklar ve aileleriyle bir araya geldiklerini aktararak, "Burada eğitim alan çocuklarımız ve aileleriyle 4 metrekarelik bezi yere serdik. Katılımcılar, el ve parmaklarıyla bu beze Filistin bayrağındaki renkleri kullanarak baskılar yaptı. Her bir katılımcının bir iziyle eser ortaya çıkmış oldu." diye konuştu.

Çocuklar ve aileleriyle farkındalık oluşturmak için karpuz simgesini kullanarak bez üzerine baskı tekniğiyle bir eser ortaya çıkardıklarını dile getiren Durak, eserin parkta sergilendiğini vurguladı. - "Onların kimsesiz olmadığını göstermeye çalıştık" Torununu her hafta Lokomotif Çocuk Köyüne getirdiğini söyleyen Gürsel Atalay, Filistin'e destek için yapılan farkındalık etkinliğinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Filistin'de insanlığa karşı suç işlendiğini ifade eden Atalay, "Bugünkü faaliyetle onların yaşadıklarını hissetmeye çalıştık. Onların kimsesiz olmadığını göstermeye çalıştık. İnşallah bu zulüm ve baskı sona erer." şeklinde konuştu.