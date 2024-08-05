Kocaeli'de "İl Güvenlik ve Asayiş" toplantısı düzenlendi

Daha sonra İzmit Orman İşletme Müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, AFAD ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar ele alındı.

Vali İlhami Aktaş başkanlığında düzenlenen toplantıya, Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Erhan Aydın, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal, Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Sahil Güvenlik Kuzey Marmara Grup Komutanı Binbaşı Ziya Can Gürsoy, kaymakamlar ile kurum müdürleri katıldı.

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