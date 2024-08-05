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        Kocaeli'de kendini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapmaya çalışan zanlı tutuklandı

        Kocaeli'de bir kişiye telefonda kendisini polis olarak tanıtıp para istediği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 17:00 Güncelleme: 05.08.2024 - 17:00
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        Kocaeli'de kendini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapmaya çalışan zanlı tutuklandı
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        Kocaeli'de bir kişiye telefonda kendisini polis olarak tanıtıp para istediği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün Gebze ilçesinde bir vatandaş, kendisini telefonda polis olarak tanıtan kişinin para istemesi üzerine durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli A.K'yi müştekinin evine geldiği sırada yakaladı.

        Emniyetteki işlemleri sırasında zanlının "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 kaydının bulunduğu belirlendi.

        Adliyeye sevk edilen şüpheli A.K, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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