Kocaeli'de kendini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapmaya çalışan zanlı tutuklandı
Kocaeli'de bir kişiye telefonda kendisini polis olarak tanıtıp para istediği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kocaeli'de bir kişiye telefonda kendisini polis olarak tanıtıp para istediği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün Gebze ilçesinde bir vatandaş, kendisini telefonda polis olarak tanıtan kişinin para istemesi üzerine durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli A.K'yi müştekinin evine geldiği sırada yakaladı.
Emniyetteki işlemleri sırasında zanlının "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 kaydının bulunduğu belirlendi.
Adliyeye sevk edilen şüpheli A.K, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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