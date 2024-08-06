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        Kocaeli'de kaçak ilaç operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Kocaeli'de 302 kutu kaçak ilacın ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 10:22 Güncelleme: 06.08.2024 - 10:22
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        Kocaeli'de kaçak ilaç operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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        Kocaeli'de 302 kutu kaçak ilacın ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Kartepe ilçesinde durdurulan bir araçta arama yaptı.

        Aramada ülkeye yasa dışı yollarla sokulan, estetik ve sağlık sektöründe kullanılan toplam 302 kutu kaçak ilaç ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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