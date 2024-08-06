Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de denizde erkek cesedi bulundu

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 10:58 Güncelleme: 06.08.2024 - 10:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de denizde erkek cesedi bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

        Sanayi Mahallesi Park İçi Yolu Sokak'ta bir kişinin denizde hareketsiz halde olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Bölgeye gelen deniz polisi, sudaki kişiyi kıyıya çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen kişinin üzerinde Mustafa Zeki Kayış'a (39) ait kimlik kartı bulundu.

        Ceset incelemenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Filenin Sultanları, yarı final için sahada!
        Filenin Sultanları, yarı final için sahada!
        Tarla yolunda acı kaza! Eşi öldü, kendisi ağır yaralı
        Tarla yolunda acı kaza! Eşi öldü, kendisi ağır yaralı
        Köpeği öldürüp aracına yükledi!
        Köpeği öldürüp aracına yükledi!
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Kamala Harris'in Başkan Yardımcısı adayını bugün açıklaması bekleniyor
        Kamala Harris'in Başkan Yardımcısı adayını bugün açıklaması bekleniyor
        Balkonda oturan yaşlı çift pompalı tüfekle vuruldu!
        Balkonda oturan yaşlı çift pompalı tüfekle vuruldu!
        Hayatı boyunca tek bir gıda ile beslenince bakın başına ne geldi!
        Hayatı boyunca tek bir gıda ile beslenince bakın başına ne geldi!
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        Cinayet görüntüleri yayımladı
        Cinayet görüntüleri yayımladı
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        Kira tavanında yeniden ÜFE zamanı
        Kira tavanında yeniden ÜFE zamanı
        İngiltere sokakları karıştı!
        İngiltere sokakları karıştı!
        Elon Musk'dan OpenAI kurucularına 'ihanet' davası!
        Elon Musk'dan OpenAI kurucularına 'ihanet' davası!
        Tacize karşı köpek tavsiyesi
        Tacize karşı köpek tavsiyesi
        'Hızlı ve sessiz katil': Suda boğulma her yıl 250 bin kişinin ölüm nedeni
        'Hızlı ve sessiz katil': Suda boğulma her yıl 250 bin kişinin ölüm nedeni
        ABD yargısı: Google yasa dışı tekel oluşturdu
        ABD yargısı: Google yasa dışı tekel oluşturdu
        İki bölge için yağmur uyarısı
        İki bölge için yağmur uyarısı
        Anadolu'dan Olimpiyatlara 19 farklı ürün
        Anadolu'dan Olimpiyatlara 19 farklı ürün
        Biden ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi
        Biden ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi
        Emlak satışında yeni dönem
        Emlak satışında yeni dönem

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de kaçak ilaç operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Kocaeli'de kaçak ilaç operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        2 kilometrelik kumsal çöple kaplandı
        2 kilometrelik kumsal çöple kaplandı
        Kocaeli'de kendini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapmaya çalışan zanl...
        Kocaeli'de kendini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapmaya çalışan zanl...
        Kocaeli'de "İl Güvenlik ve Asayiş" toplantısı düzenlendi
        Kocaeli'de "İl Güvenlik ve Asayiş" toplantısı düzenlendi
        Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı, parayı almaya gelince yakalandı
        Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı, parayı almaya gelince yakalandı
        Kocaeli ve Sakarya sahillerinde geçen hafta 192 kişi boğulmaktan kurtarıldı
        Kocaeli ve Sakarya sahillerinde geçen hafta 192 kişi boğulmaktan kurtarıldı