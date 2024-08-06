Kocaeli'de denizde erkek cesedi bulundu

Sanayi Mahallesi Park İçi Yolu Sokak'ta bir kişinin denizde hareketsiz halde olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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