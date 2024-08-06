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        Vali Aktaş'tan Donanma Komutanı Yıldız'a ziyaret

        Vali İlhami Aktaş, geçen hafta gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında Oramiralliğe yükseltilen Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 13:56 Güncelleme: 06.08.2024 - 13:56
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        Vali Aktaş'tan Donanma Komutanı Yıldız'a ziyaret
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        Vali İlhami Aktaş, geçen hafta gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında Oramiralliğe yükseltilen Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız'ı ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aktaş, 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere Oramiralliğe terfi ettirilen Donanma Komutanı Yıldız'a hayırlı olsun ve iadeiziyarette bulundu.

        Yıldız tarafından karşılanan Vali Aktaş, şeref defterini imzaladı.

        Komutanlık makamında Yıldız'la bir süre görüşen Aktaş, ev sahipliği için teşekkür etti.

        Yıldız da Vali Aktaş'ın ziyaretinden onur duyduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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