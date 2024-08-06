Vali Aktaş'tan Donanma Komutanı Yıldız'a ziyaret

Vali İlhami Aktaş, geçen hafta gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında Oramiralliğe yükseltilen Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aktaş, 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere Oramiralliğe terfi ettirilen Donanma Komutanı Yıldız'a hayırlı olsun ve iadeiziyarette bulundu.

Yıldız tarafından karşılanan Vali Aktaş, şeref defterini imzaladı.

Komutanlık makamında Yıldız'la bir süre görüşen Aktaş, ev sahipliği için teşekkür etti.