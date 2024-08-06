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        Soluk borusuna ekmek parçası kaçan çalışan Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde soluk borusuna ekmek parçası kaçan lokantadaki tezgahtar, çalışma arkadaşının Heimlich manevrası sayesinde kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 15:21 Güncelleme: 06.08.2024 - 15:21
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        Soluk borusuna ekmek parçası kaçan çalışan Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde soluk borusuna ekmek parçası kaçan lokantadaki tezgahtar, çalışma arkadaşının Heimlich manevrası sayesinde kurtuldu.

        Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde bulunan bir lokantada çalışan Nazım Kazdal'ın boğazına ekmek parçası kaçtı.

        Durumu fark eden çalışma arkadaşı Bahadır Kayagil, Heimlich manevrasıyla Kazdal'ın boğazındaki ekmek parçasını çıkararak nefes almasını sağladı.

        Kayagil'in iş arkadaşına müdahalesini güvenlik kamerası görüntüledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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