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        Kocaeli'de 11 düzensiz göçmen yakalandı

        Kocaeli'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 11 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 20:46 Güncelleme: 06.08.2024 - 20:46
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        Kocaeli'de 11 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kocaeli'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 11 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığının men ile takibine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

        Gebze ilçesinde durdurulan araçta 11 düzensiz göçmen yakalandı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Öte yandan, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan A.A, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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