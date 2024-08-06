Kocaeli'de 11 düzensiz göçmen yakalandı
Kocaeli'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 11 düzensiz göçmen yakalandı.
Kocaeli'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 11 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığının men ile takibine yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Gebze ilçesinde durdurulan araçta 11 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Öte yandan, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan A.A, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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