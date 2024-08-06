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        Kocaeli'de iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 22:40 Güncelleme: 06.08.2024 - 22:40
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        Kocaeli'de iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Karabaş Mahallesi Akçacami Caddesi'ndeki köftecinin önünde, başkasının kullandığı motosikletten inen kişi tabancayla iş yerine ateş açtı.

        Vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden işletmeci D.B, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

        Silahlı saldırıyı gerçekleştirilen şüpheli ise yaya olarak olay yerinden uzaklaştı.

        Polis, firari T.U'nun yakalanması için çalışma başlattı.

        Öte yandan, yaralının hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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