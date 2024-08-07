Başiskele'de devrilen kamyonet ulaşımı aksattı
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde devrilen kamyonet, D-130 kara yolunda ulaşımda aksamaya neden oldu.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde devrilen kamyonet, D-130 kara yolunda ulaşımda aksamaya neden oldu.
D-130 kara yolu Yalova istikametinde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 16 YY 392 plakalı kamyonet, Yuvacık sapağında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yalova istikametinde bir süre kontrollü olarak sağlanan ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.