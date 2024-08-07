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        Başiskele'de devrilen kamyonet ulaşımı aksattı

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde devrilen kamyonet, D-130 kara yolunda ulaşımda aksamaya neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 12:08 Güncelleme: 07.08.2024 - 12:11
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        Başiskele'de devrilen kamyonet ulaşımı aksattı
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        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde devrilen kamyonet, D-130 kara yolunda ulaşımda aksamaya neden oldu.

        D-130 kara yolu Yalova istikametinde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 16 YY 392 plakalı kamyonet, Yuvacık sapağında kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Yalova istikametinde bir süre kontrollü olarak sağlanan ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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