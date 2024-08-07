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        Kocaeli'de 72 yaşındaki firari hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de "kasten öldürme" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 72 yaşındaki firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 13:54 Güncelleme: 07.08.2024 - 13:54
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        Kocaeli'de 72 yaşındaki firari hükümlü yakalandı
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        Kocaeli'de "kasten öldürme" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 72 yaşındaki firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        "Kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan A.D. (72) düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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