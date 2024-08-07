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        Kocaelispor, Mijo Caktas'ı kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, Hırvat futbolcu Mijo Caktas'ı renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 16:49 Güncelleme: 07.08.2024 - 16:49
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        Kocaelispor, Mijo Caktas'ı kadrosuna kattı
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        Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, Hırvat futbolcu Mijo Caktas'ı renklerine bağladı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Mijo Caktas arasında 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Hoş geldin Mijo!" ifadelerine yer verildi.

        Geçen sezon devre arasında Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'a transfer olan 32 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, ligde oynadığı 13 maçta 1 gol sevinci yaşadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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