Kocaelispor, Mijo Caktas'ı kadrosuna kattı
Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, Hırvat futbolcu Mijo Caktas'ı renklerine bağladı.
Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, Hırvat futbolcu Mijo Caktas'ı renklerine bağladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Mijo Caktas arasında 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Hoş geldin Mijo!" ifadelerine yer verildi.
Geçen sezon devre arasında Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'a transfer olan 32 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, ligde oynadığı 13 maçta 1 gol sevinci yaşadı.
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