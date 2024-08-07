Kocaeli'ye Türkiye'nin ilk biyokurutma teknolojili entegre atık bertaraf tesisi kurulacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Kandıra ilçesinde kurulması planlanan "Biyokurutma Teknolojili Entegre Tesis", ayrıştırılan atıkların maddesel geri kazanımının yanı sıra Atıktan Türetilen Yakıt (ATY) olarak da değerlendirilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Akçakese Mahallesi’nde 50 bin metrekare kapalı alana sahip olacak tesisin kurulması için 2018’den beri "yakma teknolojisiyle çöpün bertarafı" düşüncesinden farklı sistemler, projeler incelediklerini anlattı.

Akçakese'de çevre halkının "toprağımızı kirleteceksiniz, tarıma zarar vereceksiniz, suyumuzu kirleteceksiniz, görsel anlamda çirkin çöp yığınları oluşturacaksınız, çöplük yapacaksınız" gibi kaygıları bulunduğuna işaret eden Mengüç, şöyle konuştu: "Çevre halkının kaygılanmasını gerektirecek bir tesis değil. Bu kaygıların üzerine gitmek suretiyle çözüm üretmek adına proje ürettiğimizi göreceksiniz. Zaten kırmızı halılar sererek, 'Buyurun gelin, yapın' demelerini beklemiyoruz. İnsanların, evinin önüne konulan çöp konteynerine bile tepki gösterdiği yerde, adına ne derseniz deyin ham maddesi çöp olan bir tesise, tüm garantileri vermenize rağmen tepkili olunması doğal. Bununla alakalı kızmıyoruz ama bizim ne yapacağımızı dinlemelerini istiyoruz."

- Günde 1745 ton atık yönetimi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem ise Kocaeli'de günlük 1745 ton atık toplandığını, her geçen gün artan miktarın 2050'ye kadar günlük 2 bin 400 ton olmasını öngördüklerini kaydetti. Atık kategorizasyonu yaptıklarını, bunların yüzde 60'ını organik, yüzde 24'ünü ambalaj, yüzde 16'sını ise diğer atıkların oluşturduğu bilgisini paylaşan Önem, soruna kalıcı çözüm getirmek adına benzer yapıda atıklara sahip İtalya, Hırvatistan, Yunanistan, Bulgaristan ve Polonya'da onlarca tesis ziyareti gerçekleştirdiklerini, sistemleri incelediklerini aktardı.

Önem, 12 Temmuz Pazartesi ÇED toplantısı yapılacak ve 2,5 yılda tamamlanması planlanan tesis hakkında şu bilgileri verdi: "Tesisin tamamı kapalı alan içinde hizmet verecek. Tesiste 'Atık kabul', 'Ön işlem', 'Kurutma', 'ATY' ve 'İnert Atık Malzeme Değerlendirme' üniteleri bulunacak. Atıklar tartım ve içerik kontrolü yapıldıktan sonra negatif basınçla koku yönetimi sağlanacak. Ön işlem ünitesinde geri kazanılabilir plastik, kağıt, metal, cam gibi atıkların ayrılması sağlanacak. Ön işlemden çıkan atıklar, 50 tünelden oluşan kurutma ünitesine alınarak hızlandırılmış kompost süreci gerçekleştirilecek. Yaklaşık 2 hafta içinde çöpün nem oranı yüzde 60'lardan yüzde 25'lere düşürülerek, kalorifik değeri artmış, çimento başta olmak üzere kömür kullanan tüm sektörlere ek yakıt haline gelmiş oluyor. Bu kısım şu ana kadar Türkiye'de uygulanmış değil. Kalorifik değeri 3 bin ila 4 bin 500 kilokaloriye yükselen atıklar ATY ünitesinde parçalanarak ihtiyaç duyan sektörlerin hizmetine sunulacak. Elimizde kalan 'inert' dediğimiz kül, kum, taş, cüruf gibi malzemeleri de lego blok, new jersey bariyer ya da karayollarında dolgu malzemesi olarak kullanmakla ilgili hedefimiz de söz konusu."

- Çevre dostu tesis "Tesisle atık yönetiminde 'model' olacaklarını vurgulayan Önem, "Elde edilen ATY, ek yakıt olduğu ve karbon emisyonunu azalttığı için kömür kullanan, kömürden kaçış isteyen tüm sektörlerce talep edilecek. Ulusal sıfır atık hedefimize ulaşacağız, döngüsel ekonomiye katkı sağlayacağız, evsel atıkların yönetiminde sorunumuz olmayacak. 'Çöp sorunu' Kocaeli için önümüze bir daha çıkmayacak. Ülkemizin karbon ayak izini azaltacağız, fosil yakıta alternatif enerji kaynağı oluşturacağız. Çöpümüz, aslında bir maden." diye konuştu.

Önem, çevre halkının endişelerine ilişkin ise şunları söyledi: "Biz çöplük yapmıyoruz, bir üretim tesisi yapıyoruz. Geri kazanıma imkan veren, atıkların ekonomik ve ekolojik bir değere dönüştürülmesini sağlayan bir tesis, burada depolama söz konusu değil. Çevre kirliliği oluşmayacak. Atıklar tamamen kapalı alanda ayrıştırılarak işlenecek, koku ve toz olmayacak. Orman alanı yok edilmeyecek, tesisin etrafına en az 10 metre genişliğinde yeşil kuşak oluşturularak en az 3 bin fidan dikilecek. Çöp kamyonlarıyla taşıma yapılmayacak, ilçelerde aktarma istasyonlarında toplanan çöpler 5 çöp kamyonuna eş değer koku ve sızdırma yapmayan tırlarla taşınacak. Oluşacak atık sular arıtma tesisine taşınarak, tesisten atık su deşarjı olmayacak. Suyumuzu ve toprağımızı kirletmeyeceğiz. Atık işleme alanları tamamen kapalı olduğu, tesis yol kotunun altında kalması nedeniyle çevreden tabelası dışında bir şey gözükmeyecek."