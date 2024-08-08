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        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 4 aracın karıştığı kazada 15 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 2 yolcu otobüsü, 1 tır, 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 09:31 Güncelleme: 08.08.2024 - 09:31
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        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 4 aracın karıştığı kazada 15 kişi yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 2 yolcu otobüsü, 1 tır, 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

        Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Gültepe Tüneli'nde 2 yolcu otobüsü, 1 tır, 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        İhbar verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan 15 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

        Ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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