Vali Aktaş, Kartepe Trafik Uygulama Noktası'nı ziyaret etti
Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kartepe Trafik Uygulama Noktası'na ziyarette bulundu.
Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kartepe Trafik Uygulama Noktası'na ziyarette bulundu.
Kartepe Trafik Uygulama Noktası'nı ziyaret eden Vali Aktaş, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Bölgede incelemelerde bulunan Vali Aktaş, güvenlik güçlerine çalışmalarında kolaylıklar diledi.
Vali Aktaş'a, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman eşlik etti.
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