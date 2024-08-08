Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Vali Aktaş, Kartepe Trafik Uygulama Noktası'nı ziyaret etti

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kartepe Trafik Uygulama Noktası'na ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 14:58 Güncelleme: 08.08.2024 - 14:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vali Aktaş, Kartepe Trafik Uygulama Noktası'nı ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kartepe Trafik Uygulama Noktası'na ziyarette bulundu.

        Kartepe Trafik Uygulama Noktası'nı ziyaret eden Vali Aktaş, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Bölgede incelemelerde bulunan Vali Aktaş, güvenlik güçlerine çalışmalarında kolaylıklar diledi.

        Vali Aktaş'a, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Teknedeki vahşeti Sahil Güvenlik köpeği ortaya çıkardı!
        Teknedeki vahşeti Sahil Güvenlik köpeği ortaya çıkardı!
        Hasta yakını gazi ile güvenlik görevlileri arasında "ziyaret saati" kavgası: 4 peronele uzaklaştıma
        Hasta yakını gazi ile güvenlik görevlileri arasında "ziyaret saati" kavgası: 4 peronele uzaklaştıma
        Sein Nehri'ndeki kirlilik tartışmaları sürüyor
        Sein Nehri'ndeki kirlilik tartışmaları sürüyor
        Beşiktaş'tan Karsdorp bombası!
        Beşiktaş'tan Karsdorp bombası!
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Sayı 11'e yükseldi... Tekirdağ'ın tescilli ürünleri!
        Sayı 11'e yükseldi... Tekirdağ'ın tescilli ürünleri!
        Yaşlı adamın yanmış cesedi bulunmuştu: Üniversite öğrencisinden kan donduran itiraf
        Yaşlı adamın yanmış cesedi bulunmuştu: Üniversite öğrencisinden kan donduran itiraf
        İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamada LPG ayrıntısı!
        İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamada LPG ayrıntısı!
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Sürekli bunları yaşıyoruz... Ama neden?
        Sürekli bunları yaşıyoruz... Ama neden?
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        4 bin 8 kişi kurtarıldı! Uzmanından uyarı!
        4 bin 8 kişi kurtarıldı! Uzmanından uyarı!
        Togg T10F'in test süreci başladı
        Togg T10F'in test süreci başladı
        İşte en çok ziyaretçi ağırlayan müze!
        İşte en çok ziyaretçi ağırlayan müze!
        Kardeşini engellemek isterken ölümüne neden oldu!
        Kardeşini engellemek isterken ölümüne neden oldu!
        Astronotlar 56 gündür uzayda mahsur
        Astronotlar 56 gündür uzayda mahsur
        Size final yakışır!
        Size final yakışır!
        "Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor"
        "Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor"
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        Instagram’dan sonra Roblox
        Instagram’dan sonra Roblox

        Benzer Haberler

        Tünelde zincirleme kaza: 15 yaralı
        Tünelde zincirleme kaza: 15 yaralı
        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 4 aracın karıştığı kazada 15 kişi yar...
        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 4 aracın karıştığı kazada 15 kişi yar...
        Kocaeli'ye Türkiye'nin ilk biyokurutma teknolojili entegre atık bertaraf te...
        Kocaeli'ye Türkiye'nin ilk biyokurutma teknolojili entegre atık bertaraf te...
        Kocaeli'de fabrika kuran kadın girişimci, "taşınabilir ev" ihracatına başla...
        Kocaeli'de fabrika kuran kadın girişimci, "taşınabilir ev" ihracatına başla...
        Kocaelispor, Mijo Caktas'ı kadrosuna kattı
        Kocaelispor, Mijo Caktas'ı kadrosuna kattı
        Kocaeli'de 72 yaşındaki firari hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de 72 yaşındaki firari hükümlü yakalandı