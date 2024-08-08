Cengiz Topel Havalimanı Güvenlik Komisyonu Toplantısı yapıldı

Cengiz Topel Havalimanı Güvenlik Komisyonu Toplantısı, Vali İlhami Aktaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Havalimanı Müdürü Osman Bağcı tarafından karşılanan Vali Aktaş, incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Aktaş başkanlığında düzenlenen toplantıda, yarın başlayacak Kocaeli-Trabzon tarifeli seferlerde herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için alınan tedbirler görüşüldü.

Daha sonra havalimanının genel durumu ve gündem maddeleri ele alındı.