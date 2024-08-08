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        Yapay zeka destekli projeler geliştiren öğrenciler TEKNOFEST'te yarışıyor

        Kocaeli'de düzenlenen "TEKNOFEST Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması" finali, 163 takım ve 531 yarışmacının katılımıyla Bilişim Vadisi'nde başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 17:44 Güncelleme: 08.08.2024 - 17:44
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        Yapay zeka destekli projeler geliştiren öğrenciler TEKNOFEST'te yarışıyor
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        Kocaeli'de düzenlenen "TEKNOFEST Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması" finali, 163 takım ve 531 yarışmacının katılımıyla Bilişim Vadisi'nde başladı.

        "Türkçe Doğal Dil İşleme" alanında uluslararası teknoloji markaları oluşturulması amaçlanan yarışmada, Türkçe metinlerin işlenmesi için kullanıcı dostu ve yüksek performanslı kütüphaneler ile veri kümeleri geliştirmeye katkı sağlayacak çalışmalarla teknoloji farkındalığı artırılıyor. Öğrenciler veri üretme, açık kaynak araçları kullanma, veri saatleri geliştirme ve işaretsiz verileri işaretli hale getirme konularında proje geliştiriyor.

        "Serbest" ve "Doğal Dil İşleme Senaryosu" kategorilerindeki sunumları değerlendirme sürecine giren yarışmacılardan finale kalanlar, yarın kozlarını paylaşacak. Yarışmada dereceye girenlere toplam 480 bin lira ödül verilecek.

        - Öğrenciler yapay zeka destekli projelerini tanıtıyor

        Yarışmaya arkadaşıyla katılan Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Barış Karacadağ, AA muhabirine, geliştirdikleri sistemle müşteri hizmetlerinin yetişemediği konularda kullanıcıların sorunlarının çözümünü hızlandırmayı amaçladıklarını belirtti.

        Karacadağ, projelerinde mobil operatörlerin şikayet yorumlarını klasifikasyon sürecine tabi tuttuklarını aktararak, kullanıcı şikayet yorumlarını sınıflandırarak ele alacaklarını, böylece süreci hızlandıracaklarını anlattı.

        Yarışmanın düzenlenmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Karacadağ, "Bu tarz yarışmaların varlığı, bu alanlarda bana da yer olduğu hissini veriyor. Bu durumdan ziyadesiyle mutlu olduğumu söyleyebilirim." dedi.

        Samsun'dan katılan lise öğrencisi 16 yaşındaki Emir Bartu Ekinci de yarışmada kendilerine verilen senaryo üzerinden oluşan problemi ele aldıklarını, müşteri yorumlarına yapay zeka kullanarak çözüm önerisi sunduklarını kaydetti.

        Kastamonu'dan gelen "Metaverse" takımının kaptanı 16 yaşındaki Zeynep Öztek, yarışma atmosferini çok güzel bulduğunu, kendileri için iyi deneyim olacağını ifade etti.

        Türkçeye dair birçok model denediklerine değinen Öztek, "Geliştirdiğimiz model, internette kullanılabilecek modellerden ziyade birçok modelin yöntemlerinin birleştirilmiş hali aslında. İlk 3'e girmek istiyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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