Kocaeli'de bıçaklı saldırıya uğrayan 4 kişi yaralandı

Bu sırada zanlının kaçış güzergahında yer alan Yürüyüş Yolu mevkiinde 3 kişinin daha bıçaklandığı ihbarı yapıldı.

İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ömerağa Mahallesi Pertevpaşa Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen bir zanlı, yan baktığı iddiasıyla T.L'yi (17) bıçakla yaralayıp kaçtı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir zanlı tarafından bıçaklanan 4 kişi yaralandı.

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