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        Kocaeli sahillerinde denize girmek yasaklandı

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde elverişsiz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 23:59 Güncelleme: 08.08.2024 - 23:59
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        Kocaeli sahillerinde denize girmek yasaklandı
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        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde elverişsiz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı.

        Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava ve deniz şartları sebebiyle 9 Ağustos Cuma günü ilçede Kerpe ve Kovanağzı dışındaki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

        Vatandaşlardan yasağa uymaları, yasak kapsamı dışındaki cankurtaran hizmeti verilen bölgelerde mantar dubalar içerisinde denize girmeleri istendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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