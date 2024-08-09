Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 2'si çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 2'si çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
D-605 kara yolu Kırkarmut Mahallesi mevkisinde Kandıra'dan İzmit yönüne giden ve sürücüsünün kim olduğu henüz belirlenemeyen 27 AOV 509 plakalı otomobil, virajda karşı yönden gelen 41 N 0683 ile 06 YHN 69 plakalı otomobillerle ve 40 BD 945 plakalı SUV tipi araçla çarpıştı.
Araçlardaki 2'si çocuk 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kandıra Devlet ve Kocaeli Şehir hastanelerine kaldırıldı.
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