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        Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 2'si çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 00:42 Güncelleme: 09.08.2024 - 00:42
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        Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 2'si çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

        D-605 kara yolu Kırkarmut Mahallesi mevkisinde Kandıra'dan İzmit yönüne giden ve sürücüsünün kim olduğu henüz belirlenemeyen 27 AOV 509 plakalı otomobil, virajda karşı yönden gelen 41 N 0683 ile 06 YHN 69 plakalı otomobillerle ve 40 BD 945 plakalı SUV tipi araçla çarpıştı.

        Araçlardaki 2'si çocuk 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kandıra Devlet ve Kocaeli Şehir hastanelerine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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