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        Kocaeli'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde evden ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kadın şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 09:59 Güncelleme: 09.08.2024 - 09:59
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        Kocaeli'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde evden ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kadın şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki evden 8 çeyrek altın, 1 yarım altın, 1 beş taş yüzük, 1 altın kolye çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından ekipler, zanlılar Y.Ş. ile M.U'yu İstanbul'da düzenlediği operasyonla yakaladı.

        Kadın şüpheliler Y.Ş'nin 9, M.U'nun ise 173 suç kaydı olduğu tespit edildi.

        Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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