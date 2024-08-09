Yapay zeka destekli projeler geliştiren öğrenciler TEKNOFEST'te yarıştı

Kocaeli'de düzenlenen "TEKNOFEST Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması" finali, 163 takım ve 531 yarışmacının katılımıyla Bilişim Vadisi'nde tamamlandı.

"Türkçe Doğal Dil İşleme" alanında uluslararası teknoloji markaları oluşturulması amaçlanan yarışmada, Türkçe metinlerin işlenmesi için kullanıcı dostu ve yüksek performanslı kütüphaneler ile veri kümeleri geliştirmeye katkı sağlayacak çalışmalarla teknoloji farkındalığı artırılıyor. Öğrenciler veri üretme, açık kaynak araçları kullanma, veri saatleri geliştirme ve işaretsiz verileri işaretli hale getirme konularında projeler geliştirdi.

"Serbest" ve "Doğal Dil İşleme Senaryosu" kategorilerindeki sunumları değerlendirme sürecine giren yarışmacılardan finale kalanların, yeniden sunumlarını yaptıkları yarışmada, dereceye giren takımlara toplamda 480 bin lira ödül verileceği ve yarışmanın sonuçlarının ilerleyen günlerde Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3) internet sitesinden yayınlanacağı bildirildi.

Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması'nın kendileri için önemli olduğunu aktaran Hıdır, "Bizim için en önemli yarışmalardan birisi. Bunu genellikle çevrimiçi olarak düzenliyorduk ama bu yıl ilk defa yüz yüze gerçekleşti. Bu anlamda da bu atmosferi fiziki olarak teneffüs etmenin de çok kıymetli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Yapay zekanın düzgün kullanılarak yaşamın her alanında işleri kolaylaştıracak ürünler yapılmasının kıymetli olduğunun altını çizen Hıdır, yapay zekanın hayatın her evresinde olduğunu belirtti.