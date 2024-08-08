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        Kocaeli'de 4 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 4 kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 18:09 Güncelleme: 08.08.2024 - 18:09
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        Kocaeli'de 4 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 4 kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Ömerağa Mahallesi Pertevpaşa Caddesi'nde 4 kişinin bıçaklanması üzerine yaptığı çalışma sonucunda zanlı G.Ö'yü (17) yakaladı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

        Ömerağa Mahallesi Pertevpaşa Caddesi'nde dün G.Ö, 4 kişiyi bıçakla yaralamıştı. Çevredeki hastanelere kaldırılan 4 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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