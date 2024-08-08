Kocaeli'de 4 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 4 kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 4 kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Ömerağa Mahallesi Pertevpaşa Caddesi'nde 4 kişinin bıçaklanması üzerine yaptığı çalışma sonucunda zanlı G.Ö'yü (17) yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Ömerağa Mahallesi Pertevpaşa Caddesi'nde dün G.Ö, 4 kişiyi bıçakla yaralamıştı. Çevredeki hastanelere kaldırılan 4 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilmişti.
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