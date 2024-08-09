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        Kocaeli'de 5 ilçede karavanlara park yasağı getirildi

        Kocaeli'nin Darıca, İzmit, Kartepe, Gölcük ve Karamürsel ilçelerindeki bazı bölgelere karavan park edilmesi yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 21:50 Güncelleme: 09.08.2024 - 21:50
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        Kocaeli'de 5 ilçede karavanlara park yasağı getirildi
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        Kocaeli'nin Darıca, İzmit, Kartepe, Gölcük ve Karamürsel ilçelerindeki bazı bölgelere karavan park edilmesi yasaklandı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, son günlerde karavanlar konusunda artan şikayetler üzerine harekete geçildi.

        Bu kapsamda, Darıca, İzmit, Kartepe, Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde çok sayıda karavan park edildiği belirlendi. Söz konusu karavanların bu alanda park halinde uzun süre kaldığı ve vatandaşların araçlarına park alanı bulamadığı tespit edildi.

        1 Ağustos 2024 tarih ve 2024/1056 sayılı UTDK kararı ile Darıca Millet Bahçesi A otoparkı, Gölcük Değirmendere sahil şeridi, İzmit Cumhuriyet Mahallesi Gazi Sokak, Kartepe Eşme Mahallesi sahil şeridi, Karamürsel Altınkemer düğün salonu otoparkı ve Tepeköy Mahallesi Kordonboyu Caddesi üzerine karavan park edilmesi yasaklandı. Park yasağı, 12 Ağustos Pazartesi günü başlayacak.

        Kocaeli Büyükşehir Belediye ana binasının arkasında bulunan otopark alanındaki düzensiz parklanmayı engellemek amacıyla 5 Ağustos 2024 tarih ve 2024/1071 sayılı UTDK kararıyla J7, J8, J9, J10 ve J11 numaralı alanlar "Geçici Karavan Park Alanı" olarak belirlendi.

        Bu alanlar dışında park etmek yasaklanırken, Kocaeli'de karavan park alanı ihtiyacını karşılamak için proje çalışmaları da devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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