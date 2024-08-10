Kocaeli'de trafikte çıkan bıçaklı kavgada 2 kardeş yaralandı

Akse Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde motosikletiyle seyreden kurye M.E. ile 34 V 9939 plakalı SUV otomobilin sürücüsü B.D. ve kardeşi H.D. arasında yol vermeme nedeniyle tartışma çıktı.

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