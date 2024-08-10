Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de trafikte çıkan bıçaklı kavgada 2 kardeş yaralandı

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, trafikte yol vermeme nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kardeş yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 19:49 Güncelleme: 10.08.2024 - 19:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de trafikte çıkan bıçaklı kavgada 2 kardeş yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, trafikte yol vermeme nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kardeş yaralandı.

        Akse Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde motosikletiyle seyreden kurye M.E. ile 34 V 9939 plakalı SUV otomobilin sürücüsü B.D. ve kardeşi H.D. arasında yol vermeme nedeniyle tartışma çıktı.

        Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda, H.D. ve B.D. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        M.E. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Haydi Filenin Sultanları
        Haydi Filenin Sultanları
        'Çöp balonu savaşı' devam ediyor
        'Çöp balonu savaşı' devam ediyor
        Arnavutköy'de sokak ortasında kadın cinayeti! İfadesi ortaya çıktı
        Arnavutköy'de sokak ortasında kadın cinayeti! İfadesi ortaya çıktı
        Hem bakanlığa hem belediyeye dava açtı: Tazminat kazandı
        Hem bakanlığa hem belediyeye dava açtı: Tazminat kazandı
        Çukurova Havalimanı açıldı
        Çukurova Havalimanı açıldı
        İBB ile esnaf anlaşamadı! Çiçek Pasajı'ndaki görüntüye tepki
        İBB ile esnaf anlaşamadı! Çiçek Pasajı'ndaki görüntüye tepki
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Türk vatandaşı, Pentagon'dan belge kaçırırken yakalandı
        Türk vatandaşı, Pentagon'dan belge kaçırırken yakalandı
        'Korsan Mesut'un teknesi yargı kararı beklenirken battı
        'Korsan Mesut'un teknesi yargı kararı beklenirken battı
        Denizin tehlikeli çiçekleri anemonlar kayıt altında!
        Denizin tehlikeli çiçekleri anemonlar kayıt altında!
        7 yıldır yanından ayırmıyor! "Sizin için 7 benim için 7 bin yıl"
        7 yıldır yanından ayırmıyor! "Sizin için 7 benim için 7 bin yıl"
        Fenerbahçe - Adana Demirspor
        Fenerbahçe - Adana Demirspor
        Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?
        Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Wilfried Zaha, İngiltere yolunda
        Wilfried Zaha, İngiltere yolunda
        Hasta olduğumuzda geceleri neden daha kötü hissederiz?
        Hasta olduğumuzda geceleri neden daha kötü hissederiz?
        En çok onlar konuşuldu
        En çok onlar konuşuldu
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        "Son düzlükteyiz"
        "Son düzlükteyiz"

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Kocaeli'de konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Kocaeli'de konuştu:
        Bakan Murat Kurum, Kocaeli'de İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:
        Bakan Murat Kurum, Kocaeli'de İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:
        Bakan Kurum: Paris'te, Roma'da parti yapmaya geldiğinde kaynakları, paralar...
        Bakan Kurum: Paris'te, Roma'da parti yapmaya geldiğinde kaynakları, paralar...
        İzmit Körfezi'nin derinliklerinde denizin tehlikeli çiçekleri "anemonlar" k...
        İzmit Körfezi'nin derinliklerinde denizin tehlikeli çiçekleri "anemonlar" k...
        Kandıra'da 2 plaj hariç denize girme yasağına devam
        Kandıra'da 2 plaj hariç denize girme yasağına devam
        Kocaeli'de 5 ilçede karavanlara park yasağı getirildi
        Kocaeli'de 5 ilçede karavanlara park yasağı getirildi