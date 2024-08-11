Kocaeli'de gece çaya giren kişi boğuldu

Araç farlarıyla çayı aydınlatan tatilciler, bir süre Kiliç'i aradı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi.

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