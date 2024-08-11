Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de gece çaya giren kişi boğuldu

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde gece saatlerinde çaya giren bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 10:35 Güncelleme: 11.08.2024 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de gece çaya giren kişi boğuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde gece saatlerinde çaya giren bir kişi hayatını kaybetti.

        Sarısu Plajı yakınındaki çaya gece saatlerinde giren 36 yaşındaki Semih Kiliç'in sudan çıkmadığını fark eden arkadaşları, çevredekilerden yardım istedi.

        Araç farlarıyla çayı aydınlatan tatilciler, bir süre Kiliç'i aradı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi.

        Günün aydınlanmasıyla çayda arama yapan ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda Kiliç'in cansız bedenine ulaştı.

        Kiliç'in dayısı Murat Özoral, gazetecilere, boğulma haberini alınca İstanbul'dan geldiklerini, yeğeninin birlikte yüzdüğü arkadaşlarını tanımadıklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ölümcül uçak kazasında 10 yolcu uçağa yetişememiş
        Ölümcül uçak kazasında 10 yolcu uçağa yetişememiş
        Tarihi takas operasyonunun perde arkası: Takas nasıl planlandı?
        Tarihi takas operasyonunun perde arkası: Takas nasıl planlandı?
        Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgara dikkat!
        Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgara dikkat!
        Kırmızı kartlar atlandı mı?
        Kırmızı kartlar atlandı mı?
        Yeşilçam'ın Yusuf Dikeçleri
        Yeşilçam'ın Yusuf Dikeçleri
        Beslenme şekli beyni nasıl etkiliyor?
        Beslenme şekli beyni nasıl etkiliyor?
        Kadıköy'de üç puan Dzeko'dan!
        Kadıköy'de üç puan Dzeko'dan!
        Salıncak eyaletlerde durum ne?
        Salıncak eyaletlerde durum ne?
        "Mourinho, Türk hakemleriyle tanıştı"
        "Mourinho, Türk hakemleriyle tanıştı"
        Kalın dediysek o kadar da değil
        Kalın dediysek o kadar da değil
        Sultangazi'de silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
        Sultangazi'de silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
        "Gelinlerimizin ablası, kardeşi olacağım"
        "Gelinlerimizin ablası, kardeşi olacağım"
        İnsanlara kapalı 10 yasak bölge!
        İnsanlara kapalı 10 yasak bölge!
        Instagram erişime açıldı
        Instagram erişime açıldı
        Filenin Sultanları Olimpiyat 4'üncüsü!
        Filenin Sultanları Olimpiyat 4'üncüsü!
        15 yaşındaki çocuk kaleciye bravo!
        15 yaşındaki çocuk kaleciye bravo!
        'Çöp balonu savaşı' devam ediyor
        'Çöp balonu savaşı' devam ediyor
        Çukurova Havalimanı açıldı
        Çukurova Havalimanı açıldı
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor

        Benzer Haberler

        İbadete kapalı 167 yıllık caminin restorasyon projesi için ihaleye çıkılaca...
        İbadete kapalı 167 yıllık caminin restorasyon projesi için ihaleye çıkılaca...
        Kocaelispor - Gençlerbirliği: 2-1
        Kocaelispor - Gençlerbirliği: 2-1
        Bakan Kurum, İzmit Körfezi Dip Çamur Temizleme Tesisini inceledi:
        Bakan Kurum, İzmit Körfezi Dip Çamur Temizleme Tesisini inceledi:
        Kocaeli'de 3'üncü kattan düşen çocuk, ağır yaralandı
        Kocaeli'de 3'üncü kattan düşen çocuk, ağır yaralandı
        'Yol verme' tartışmasında darbedilen motokurye, iki kardeşi bıçakladı
        'Yol verme' tartışmasında darbedilen motokurye, iki kardeşi bıçakladı
        Bakan Kurum: Paris'te, Roma'da parti yapmaya geldiğinde kaynakları, paralar...
        Bakan Kurum: Paris'te, Roma'da parti yapmaya geldiğinde kaynakları, paralar...