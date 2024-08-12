Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 10:38 Güncelleme: 12.08.2024 - 10:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        D-100 kara yolu İstanbul istikameti Fen İş Köprüsü mevkisinde T.A'nın kullandığı 41 VG 528 plakalı hafif ticari araç, S.B. idaresindeki 06 DIR 23 plakalı otomobil, S.Y. hakimiyetindeki 34 BJA 867 plakalı kamyon ve S.Ç. yönetimindeki 34 KMK 255 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada, hafif ticari araç sürücüsü T.A. ile araçta bulunan M.A. ve H.İ. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarılarak bölgedeki hastanelere sevk edildi.

        Kaza nedeniyle kara yolunun İstanbul istikametinde ulaşım bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşsizlik rakamları açıklandı
        İşsizlik rakamları açıklandı
        İsrail İran saldırısı için tarih verdi
        İsrail İran saldırısı için tarih verdi
        Bakan Bak'tan gözdağı: Hesabını verecekler!
        Bakan Bak'tan gözdağı: Hesabını verecekler!
        Beşiktaş'ta cip faciası: Önce 4 araca ardından da yayaya çarptı
        Beşiktaş'ta cip faciası: Önce 4 araca ardından da yayaya çarptı
        Galatasaray limit bekliyor
        Galatasaray limit bekliyor
        Emeklilere müjde
        Emeklilere müjde
        "Lige damga vuracak!"
        "Lige damga vuracak!"
        Yunanistan'da yangın: Dumanlar Atina'ya ulaştı!
        Yunanistan'da yangın: Dumanlar Atina'ya ulaştı!
        Sağanak ve fırtına uyarısı!
        Sağanak ve fırtına uyarısı!
        Chery'den Türkiye'de yatırım mesajı
        Chery'den Türkiye'de yatırım mesajı
        Paris'te muhteşem kapanış!
        Paris'te muhteşem kapanış!
        Uyumadan önce bunu yapıyorsanız vücut saatiniz değişmiş olabilir!
        Uyumadan önce bunu yapıyorsanız vücut saatiniz değişmiş olabilir!
        Nükleer santralde yangın!
        Nükleer santralde yangın!
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        Yurt dışı çıkış harç pulu 500 lira oldu
        Yurt dışı çıkış harç pulu 500 lira oldu
        Görevi olimpiyat
        Görevi olimpiyat
        3 yavru kedi fırça sapıyla öldürüldü! Feci anlar kamerada
        3 yavru kedi fırça sapıyla öldürüldü! Feci anlar kamerada
        İnsanlara kapalı 10 yasak bölge!
        İnsanlara kapalı 10 yasak bölge!
        Yeşilçam'ın Yusuf Dikeçleri
        Yeşilçam'ın Yusuf Dikeçleri

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de denize düşen genç kız boğulma tehlikesi geçirdi
        Kocaeli'de denize düşen genç kız boğulma tehlikesi geçirdi
        Kocaeli'de denize giren kişi öldü
        Kocaeli'de denize giren kişi öldü
        Bakırhan, Kocaeli'de "Ekmek ve Adalet Mücadelesinde Buluşalım" programına k...
        Bakırhan, Kocaeli'de "Ekmek ve Adalet Mücadelesinde Buluşalım" programına k...
        Kocaeli'de doğal gaz dağıtım kutusunu deviren otomobil merdivenli sokakta a...
        Kocaeli'de doğal gaz dağıtım kutusunu deviren otomobil merdivenli sokakta a...
        Kocaeli'de denizde kaybolan Kıbrıs gazisi, 10 kilometre mesafede baygın hal...
        Kocaeli'de denizde kaybolan Kıbrıs gazisi, 10 kilometre mesafede baygın hal...
        Girdiği derede kayboldu, cansız bedenine ulaşıldı
        Girdiği derede kayboldu, cansız bedenine ulaşıldı