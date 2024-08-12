Kocaeli'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kaza nedeniyle kara yolunun İstanbul istikametinde ulaşım bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kazada, hafif ticari araç sürücüsü T.A. ile araçta bulunan M.A. ve H.İ. yaralandı.

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