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        Kocaeli'de otomobil ve panelvana çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, otomobil ve panelvana çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 10:01 Güncelleme: 13.08.2024 - 10:01
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        Kocaeli'de otomobil ve panelvana çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, otomobil ve panelvana çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Tatlıkuyu Mahallesi Ahmet Pembegüllü Bulvarı'nda B.E. yönetimindeki 41 AOU 641 plakalı motosiklet ile Hasan Ö. idaresindeki 41 AY 635 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada savrulan motosiklet, park halindeki 34 EZH 843 plakalı panelvana çarparak durabildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı motosiklet sürücü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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