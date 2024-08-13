Kocaeli'de otomobil ve panelvana çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, otomobil ve panelvana çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, otomobil ve panelvana çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Tatlıkuyu Mahallesi Ahmet Pembegüllü Bulvarı'nda B.E. yönetimindeki 41 AOU 641 plakalı motosiklet ile Hasan Ö. idaresindeki 41 AY 635 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada savrulan motosiklet, park halindeki 34 EZH 843 plakalı panelvana çarparak durabildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı motosiklet sürücü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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