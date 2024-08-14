Coğrafi işaretli Kandıra karpuzunda hasat zamanı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaret tescilli Kandıra karpuzunda hasat mesaisi başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Alternatif Ürün Yetiştiriciliğini Destekleme" projesi kapsamında çiftçilere yüzde 50 hibeli sertifikalı karpuz tohumu desteği verildi.

Kandıralı çiftçiler, kendine has tadı ve aromasıyla bilinen, tüketiciler tarafından rağbet gören karpuzun hasadı için tarlaya girdi.

Damla sulama sistemiyle yetiştirilen ve yeterli olgunluğa ulaşan karpuzlar, elle hasat edilerek satış noktalarına gönderiliyor.

Kilogram başına toptan satış fiyatı 4-5 lira olan, pazar ve manav tezgahlarında kilogramı 7-10 liradan satılan Kandıra karpuzu, lezzeti dolayısıyla tüketiciler tarafından talep görüyor. Daha önce de çiftçilere sağlanan yüzde 50 hibeli karpuz tohumuyla Kocaeli genelinde 650 dekar karpuz tarlası desteklendi. Lokmanlı Mahallesi'nde yaşayan çiftçi İrfan Özer, hasadın, ağustosun sonuna kadar süreceğini belirtti. Özer, Kandıra karpuzunun tadı ve aromasıyla öne çıktığına işaret ederek, "Anlatmakla olmaz tadına bakmalısınız. Bizlere tohum, gübre, mazot başta olmak üzere her türlü desteği veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Tahir Büyükakın'a, şahsım ve tüm çiftçiler adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Üretici Ufuk Zengin, belediyenin verdiği tohum ve gübrelerle yetiştirdikleri karpuzların hasadına başladıklarını aktardı. Tohumları çimlendirip fide haline getirdiklerini anlatan Zengin, şunları kaydetti: "Büyükşehrin destekleri çok önemli. Üretici kendini yalnız hissetmiyor. Bu desteklerin çeşitlenerek sürmesini istiyoruz. Kandıra karpuzunun lezzetli olması, torağından ve ikliminden kaynaklanıyor. Örneğin Adana karpuzu erken çıkarken, Kandıra karpuzumuz daha geç hasat ediliyor. Bu sayede daha çok güneş görüyor. Bunun için aroması ve tadı da güzel oluyor. Topladığımız karpuzları pazarcılara, hale ve marketlere satıyoruz. Bu sezon karpuz fiyatları epey düştü. Karpuz hasadı ağırdır, insan gücü gerektirir."