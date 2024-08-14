İzmit'te güzellik merkezinde çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde güzellik merkezinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde güzellik merkezinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Kemalpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bir güzellik merkezinde, solaryum makinesinin alev alması sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangın hasara yol açtı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.