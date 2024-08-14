Kocaeli'de otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
4 Temmuz Mahallesi Plaj Yolu'nda A.D. idaresindeki 41 AGC 329 plakalı otomobil ile B.S. (31) yönetimindeki 55 ANM 649 plakalı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza anı çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, motosikletin otomobile çarpması yer alıyor.
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