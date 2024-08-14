Kocaeli'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tıra çarpan otomobillin sürücüsü yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tıra çarpan otomobillin sürücüsü yaralandı.
İstasyon Mahallesi Eskihisar Köprülü Kavşağı'nda C.T. idaresindeki 34 HIN 295 plakalı otomobil, K.Y. yönetimindeki 34 DL 7903 plakalı tıra çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Yaralı, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, otomobilin tıra yandan çarptığı görülüyor.
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