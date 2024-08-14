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        Kocaeli'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tıra çarpan otomobillin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 16:05 Güncelleme: 14.08.2024 - 16:05
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        Kocaeli'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tıra çarpan otomobillin sürücüsü yaralandı.

        İstasyon Mahallesi Eskihisar Köprülü Kavşağı'nda C.T. idaresindeki 34 HIN 295 plakalı otomobil, K.Y. yönetimindeki 34 DL 7903 plakalı tıra çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

        Yaralı, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, otomobilin tıra yandan çarptığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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