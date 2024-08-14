TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, yarışlara katılan öğrencilerle buluştu:

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Türkiye inşallah ileride kendi süper hızlı trenlerini üretip dünyaya da satan bir ülke haline gelmiş olacak." dedi.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ile Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ve Hyperloop Yarışları devam ediyor.

TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'ne gelen Bayraktar, TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE) Müdürü Tolgahan Kaya'dan bilgi aldı, Hyperloop Yarış alanında stantları gezdi.

Hyperloop'un TÜBİTAK'ın yıllardır düzenlediği bir yarışma olduğunu, bu alanda ciddi ilerleme kaydedildiğini ifade eden Bayraktar, geleceğin hızlı ulaşım teknolojilerini geliştirecek gençlerin yetişmesi açısından önemli olduğunu belirttiği yarışmalara yoğun ilgi gösterildiğini dile getirdi.

Geleceğin kuantum bilgisayarlarının, işlemci bilgisayar teknolojisinde çığır açacağının öngörüldüğünü dile getiren Bayraktar, dünyada nükleer enerji teknolojilerinde büyük bir dalga olduğunu, bununla alakalı da bir yarışma düzenlediklerini ifade etti.

TEKNOFEST'in bir yandan büyüdüğünü bir yandan da değişiminin devam ettiğini söyleyen Bayraktar, şöyle devam etti:

"TEKNOFEST'in en önemli amacı, yüksek teknoloji geliştiren ve bunu tüm dünyaya bayrağımızı en yükseğe çekecek şekilde üretecek nesilleri yetiştirmekti. TEKNOFEST'in ilk yılından itibaren girişim yarışmamızı da başlatmıştık. Son yıllarda bunu özellikle TEKNOFEST 2023'te Girişim Yarışması olarak da ayrıca düzenledik. Büyük bir ilgi olduğunu, girişimlerini kuran, dünyaya geliştirdikleri teknolojileri satan girişimlerin TEKNOFEST ekosisteminden çıktığını da gördük. Dünyada en büyük değişim rüzgarı, yüksek teknoloji üzerinden hayatımıza giriyor. En yüksek seviyede refah, bunun yanında bağımsızlık, yüksek teknoloji sayesinde oluyor. Tabii bunun kullanımıyla değil, bunun geliştirilmesiyle oluyor. Adım adım o dip dalgasını, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'nin dip dalgasının gelmeye başladığını, girişimler şeklinde gelmeye başladığını ve dünyaya damgasını vuracak girişimlere dönüşeceğini, inşallah görmeyi hedefliyoruz. Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin hepsinin TEKNOFEST'teki gibi 'garaj şirketleri' diye tabir ettiğimiz ufak takımlarla başladığını görüyoruz. İşte bu dalganın oluşmaya başladığını görmeye başladık. İnşallah yükselerek devam edecek."