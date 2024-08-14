Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de denize giren kadın boğuldu

        Rüzgar nedeniyle denize girmenin yasak olduğu Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize giren kişi boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 19:02 Güncelleme: 14.08.2024 - 19:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de denize giren kadın boğuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rüzgar nedeniyle denize girmenin yasak olduğu Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize giren kişi boğuldu.

        İzmit ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nden Cebeci'ye geldiği öğrenilen Yonca F. (31) denize girdikten bir süre sonra çırpınmaya başladı.

        Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaranlarınca sudan çıkarılan Yonca F, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yonca F, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kırmızı listedeki terörist etkisiz
        Kırmızı listedeki terörist etkisiz
        Google'a 'Böl Parçala Yönet' taktiği
        Google'a 'Böl Parçala Yönet' taktiği
        Bozcaada yangını kontrol altında: 12 hektar orman, 18 hektar da tarım alanı zarar gördü
        Bozcaada yangını kontrol altında: 12 hektar orman, 18 hektar da tarım alanı zarar gördü
        14 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        14 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Külliye’de OVP toplantısı
        Külliye’de OVP toplantısı
        Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 40 zam
        Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 40 zam
        Galatasaray Divan Kurulu karıştı!
        Galatasaray Divan Kurulu karıştı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 23 yılda Türkiye çok büyük değişim geçirdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 23 yılda Türkiye çok büyük değişim geçirdi
        Sinem evinde ölü bulundu, sevgilisi tutuklandı
        Sinem evinde ölü bulundu, sevgilisi tutuklandı
        Arda'nın Süper gecesi!
        Arda'nın Süper gecesi!
        Gençlerde artıyor! En ciddi halk sağlığı sorunu
        Gençlerde artıyor! En ciddi halk sağlığı sorunu
        'Marul' şakasının ardından Liz Truss sahneyi terk etti
        'Marul' şakasının ardından Liz Truss sahneyi terk etti
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        MHP'den yeni anayasa açıklaması
        MHP'den yeni anayasa açıklaması
        Âşıklar Güllük'te
        Âşıklar Güllük'te
        'Öldü' iddialarına yanıt
        'Öldü' iddialarına yanıt
        Bascagli derbisi!
        Bascagli derbisi!
        Hem satılıkta hem kiralıkta zorunlu olacak
        Hem satılıkta hem kiralıkta zorunlu olacak
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        Taraflar anlattı
        Taraflar anlattı

        Benzer Haberler

        TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, yarışlara katılan öğrencilerle...
        TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, yarışlara katılan öğrencilerle...
        Selçuk Bayraktar: Türkiye ileride kendi süper hızlı trenlerini üretip dünya...
        Selçuk Bayraktar: Türkiye ileride kendi süper hızlı trenlerini üretip dünya...
        Kocaeli'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Kocaeli'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Kocaeli'de otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Kocaeli'de otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
        İzmit'te güzellik merkezinde çıkan yangın söndürüldü
        İzmit'te güzellik merkezinde çıkan yangın söndürüldü
        Coğrafi işaretli Kandıra karpuzunda hasat zamanı
        Coğrafi işaretli Kandıra karpuzunda hasat zamanı