Kocaeli'de denize giren kadın boğuldu
Rüzgar nedeniyle denize girmenin yasak olduğu Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize giren kişi boğuldu.
Rüzgar nedeniyle denize girmenin yasak olduğu Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize giren kişi boğuldu.
İzmit ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nden Cebeci'ye geldiği öğrenilen Yonca F. (31) denize girdikten bir süre sonra çırpınmaya başladı.
Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaranlarınca sudan çıkarılan Yonca F, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yonca F, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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