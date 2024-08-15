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        Kocaeli'de 82 bin 944 sahte şampuan ele geçirildi

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 82 bin 944 sahte şampuan ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 10:20 Güncelleme: 15.08.2024 - 10:20
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        Kocaeli'de 82 bin 944 sahte şampuan ele geçirildi
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        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 82 bin 944 sahte şampuan ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında ilçedeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

        Burada yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan 82 bin 944 sahte şampuan, 73 bin 350 boş şampuan kutusu, 133 bin 200 şampuan etiketi, 10 bin 100 kapak ve 20 bin 400 boş ambalaj kutusu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 1 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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