Karamürsel İçmesuyu Projesinde çalışmalar sürüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Karamürsel İçmesuyu Projesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

DSİ'den yapılan açıklamada, tarımda modern sulamanın yaygınlaştırılması, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydanın sağlanması, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırılması ile yerleşim yerleri ve tarım arazilerinin taşkın risklerine karşı korunması için çalışmaların devam ettiği belirtilerek, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıkıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, çalışmaların hızla devam ettiğini vurgulayarak, "Karamürsel İçmesuyu Projesi kapsamında İhsaniye Barajı'ndan sağlanacak suyla, Kocaeli ilinin Gölcük ve Karamürsel ilçeleri ile bu 2 ilçe arasındaki sahil şeridinde yer alan yerleşimlerin uzun vadede içme ve kullanma suyu temini sağlanacaktır." ifadelerini kullandı. İhsaniye Barajı'nın, projenin su kaynağını oluşturduğunu belirten Balta, Karamürsel İçmesuyu Arıtma Tesisi, Kocaeli Karamürsel Su İletim Tüneli ve Karamürsel İçmesuyu İsale Hattı işlerinin de devam ettiğini bildirdi.