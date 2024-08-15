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        Darıca'da vücut kitle endeksi ölçülen vatandaşlar spora yönlendiriliyor

        Darıca Belediyesi tarafından başlatılan "Sağlıklı Vücut, Sağlıklı Yaşam, Vücut Analizi" projesi sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 11:00 Güncelleme: 15.08.2024 - 11:00
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        Darıca'da vücut kitle endeksi ölçülen vatandaşlar spora yönlendiriliyor
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        Darıca Belediyesi tarafından başlatılan "Sağlıklı Vücut, Sağlıklı Yaşam, Vücut Analizi" projesi sürüyor.

        Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında Millet Bahçesi'nde stant kuruldu.

        Uzmanlar tarafından vücut kitle endeksi ölçülen vatandaşlar, kas ve yağ oranları dikkate alınarak ilgili spora yönlendiriliyor.

        Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yaptığı açıklamada, projenin önemine değinerek, "Vatandaşlarımızı belediyelerimizin spor alanlarında yaptığı aktivitelere davet etmek, yönlendirmek ve sporla buluşturmayı amaç ettiğimiz bir proje. Vatandaşımızın ilgisi bizi mutlu etmiştir." dedi.

        Programa, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar da katıldı.

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