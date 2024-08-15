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        DIGIAGE Forum'da oyun sektörüne yön verecek yeni programlar tanıtılacak

        Oyun sektörüne yön verecek yeni programların tanıtılacağı DIGIAGE 2.0 Forum, yarın Bilişim Vadisi'nde düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 12:12 Güncelleme: 15.08.2024 - 12:12
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        DIGIAGE Forum'da oyun sektörüne yön verecek yeni programlar tanıtılacak
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        Oyun sektörüne yön verecek yeni programların tanıtılacağı DIGIAGE 2.0 Forum, yarın Bilişim Vadisi'nde düzenlenecek.

        Bilişim Vadisi'nden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte, Türkiye oyun ekosistemini uluslararası arenada temsil eden DIGIAGE'in, Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) ile APY Ventures işbirliğinde oyun sektörüne özel erken aşama yatırım stratejileri tanıtılacak.

        Türkiye oyun ekosistemi için yenilikçi bir yaklaşım sunacak hızlandırma programı tanıtımı, oyun geliştiriciler, yatırımcılar, girişimciler ile kamu paydaşlarını bir araya getirecek. Aynı zamanda Erasmus+ projesinin kapanış etkinliği de olan forumda, oyun ekosistemine katkı sağlayacak politika belgesi üzerine de çalışılacak.

        DIGIAGE 2.0 Forum, sektör liderlerini bir araya getirerek katılımcılara networking fırsatları da sunacak.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının himayelerinde gerçekleşecek etkinlikte, DIGIAGE kapsamında eğitim ve mentörlük desteği alan 11 oyun geliştiricisi, oyunlarını tanıtma ve sektörün büyük oyuncularıyla bir araya gelerek yatırım ve işbirliği fırsatları yakalama imkanı bulacak.

        DIGIAGE, bugüne kadar düzenlediği 8 oyun geliştirme kampı ile 18 binden fazla oyun geliştiricisine ulaştı. Bu kamplar sayesinde kurulan 200'den fazla takımdan 25'i şirketleşme fırsatı yakaladı.

        Etkinlik, yarın yapılacak stant ziyaretleri ile gün içinde gerçekleştirilecek oturumların ardından sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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