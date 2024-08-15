Kocaeli'de kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetim gerçekleştirildi

Kocaeli'de yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerinde ürün güvenliği ve fiyat etiketi denetimi yapıldı.

Ticaret İl Müdürlüğü ve Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ekipleri, okulların açılmasına az bir zaman kala kentte başta zincir marketler ve kırtasiyeler olmak üzere perakende ürün satışı yapan işletmeleri denetledi.

İzmit ilçesinde bir mağazada denetim gerçekleştiren ekipler, çanta, kıyafet ve kırtasiye malzemeleri başta olmak üzere okul ürünlerini sağlık ve etiket açısından inceledi.