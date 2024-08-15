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        Kocaeli'de kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetim gerçekleştirildi

        Kocaeli'de yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerinde ürün güvenliği ve fiyat etiketi denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 13:19 Güncelleme: 15.08.2024 - 13:19
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        Kocaeli'de kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetim gerçekleştirildi
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        Kocaeli'de yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerinde ürün güvenliği ve fiyat etiketi denetimi yapıldı.

        Ticaret İl Müdürlüğü ve Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ekipleri, okulların açılmasına az bir zaman kala kentte başta zincir marketler ve kırtasiyeler olmak üzere perakende ürün satışı yapan işletmeleri denetledi.

        İzmit ilçesinde bir mağazada denetim gerçekleştiren ekipler, çanta, kıyafet ve kırtasiye malzemeleri başta olmak üzere okul ürünlerini sağlık ve etiket açısından inceledi.

        Denetimde, Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri fiyat etiketi, kasa ve raf fiyatlarını karşılaştırdı, Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise ürün güvenliğini kontrol etti.

        Ürünlerin oluşturabilecekleri riskleri tespitinin yanında tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi amacıyla etiket bilgileri de kontrolden geçirildi.

        Öte yandan denetimlerde, bir üründen şüphelenilmesi durumunda numune alınarak laboratuvara gönderiliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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