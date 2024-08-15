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        Kocaeli'de kumar operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Kocaeli'nin Derince ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 15:31 Güncelleme: 15.08.2024 - 15:31
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        Kocaeli'de kumar operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Kocaeli'nin Derince ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılar açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, umuma açık yerlerde kumar oynanmasının engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Kumar oynandığı tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynamak için kullanılan 157 oyun pulu, pompalı tüfek, pompalı tüfeğe ait 26 kartuş, 2 ruhsatsız tabanca, kurusıkıdan bozma tabanca, 28 fişek, hassas terazi, esrar öğütücü, muşta ve çakı ele geçirildi.

        Operasyonda şüpheliler T.G, Z.C.B, R.Ö. ve Y.A. yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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