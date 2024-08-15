Kocaeli'de kumar operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Operasyonda şüpheliler T.G, Z.C.B, R.Ö. ve Y.A. yakalandı.

Kumar oynandığı tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynamak için kullanılan 157 oyun pulu, pompalı tüfek, pompalı tüfeğe ait 26 kartuş, 2 ruhsatsız tabanca, kurusıkıdan bozma tabanca, 28 fişek, hassas terazi, esrar öğütücü, muşta ve çakı ele geçirildi.

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