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        Kocaeli'de çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 13:55 Güncelleme: 16.08.2024 - 13:55
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        Kocaeli'de çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Tüysüzler Mahallesi Altun Sokak mevkisinde çalılık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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